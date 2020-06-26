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Малиновский попал в символическую сборную 27-го тура Серии А

12:26 - Читати українською
Малиновский попал в символическую сборную 27-го тура Серии А
Руслан Малиновский / Getty images

Яркая игра Руслана Малиновского в матче 27-го тура чемпионата Италии против Лацио не осталась незамеченной.

38’ Робин Госенс
66’ Руслан Малиновский
80’ Жозе Паломино
 
Мартен де Рон 6’
Сергей Милинкович-Савич 11’
6’ Мартен де Рон
11’ Сергей Милинкович-Савич
38’ Робин Госенс
66’ Руслан Малиновский
80’ Жозе Паломино

Авторитетный статистический портал WhoScored включил украинского легионера Аталанты в символическую сборную тура. Отметим, что Малиновский забил шедевральный гол в ворота Лацио.

Малиновский забил роскошный гол в ворота Лацио сумасшедшим ударом издалека

Сборная 27-го тура Серии А от WhoScored:

Голкипер: Миранте (Рома)

Защитники: Куадрадо (Ювентус), Де Лигт (Ювентус), Бремер (Торино), Коларов (Рома)

Полузащитники: Гомес (Аталанта), Кулусевски (Парма), Малиновский (Аталанта), Чалханоглу (Милан)

Нападающие: Джеко (Рома), Корнелиус (Парма)

Напомним, в своем дебютном сезоне в Италии 27-летний Малиновский сыграл 33 матча во всех турнирах. Забил 6 голов и трижды ассистировал партнерам.

"Экстаз, магия и большая личность": итальянские СМИ сходят с ума от фантастического гола Малиновского в ворота Лацио

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Украинцы за рубежом Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Аталанта - Лацио
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