Малиновский попал в символическую сборную 27-го тура Серии А

Яркая игра Руслана Малиновского в матче 27-го тура чемпионата Италии против Лацио не осталась незамеченной.

Авторитетный статистический портал WhoScored включил украинского легионера Аталанты в символическую сборную тура. Отметим, что Малиновский забил шедевральный гол в ворота Лацио.

Малиновский забил роскошный гол в ворота Лацио сумасшедшим ударом издалека

Сборная 27-го тура Серии А от WhoScored:

Голкипер: Миранте (Рома)

Защитники: Куадрадо (Ювентус), Де Лигт (Ювентус), Бремер (Торино), Коларов (Рома)

Полузащитники: Гомес (Аталанта), Кулусевски (Парма), Малиновский (Аталанта), Чалханоглу (Милан)

Нападающие: Джеко (Рома), Корнелиус (Парма)

Напомним, в своем дебютном сезоне в Италии 27-летний Малиновский сыграл 33 матча во всех турнирах. Забил 6 голов и трижды ассистировал партнерам.

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