Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил награду за свое выступление в матче 6-го тура Серии А.

Авторитетные порталы Whoscored и Sofascore сложили свои символические сборные 6-го тура Серии А, и в обоих из них нашлось место Руслану Малиновскому.

Ассист Малиновского в видеообзоре матча Кротоне – Аталанта

Украинец набрал 8,7 баллов по версии Whoscored и стал вторым лучшим игроком матча Кротоне – Аталанта – его опередил Луис Муриэль. Sofascore выставила Руслану аналогичную оценку. Лучшим футболистом тура признан Муса Бэрроу, который набрал 9 баллов по версии обоих порталов.

К слову, Малиновский сыграл в 7 матчах текущего сезона по Аталанту, записав в свой актив 2 ассиста.

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