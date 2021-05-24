Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский провел великолепный сезон в Италии. За это его уже включили в символическую команду.

Известный статистический портал Opta подвел итог сезона Серии А 2020/21, создав символическую команду. В ней нашлось место и Руслану Малиновскому.

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Украинский хавбек оказался в компании звезд, среди которых Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку, Джанлуиджи Доннарумма, Луис Муриель и другие. Малиновский здорово провел игровую кампанию – 36 поединков, 8 забитых мячей и 12 результативных передач в Серии А. Также Руслан стал лучшим ассистентом сезона.

Заметим, Аталанта завершила текущую кампанию итальянского первенства на 3-й строчке, которая гарантировала выход в Лигу чемпионов.

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