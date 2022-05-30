Портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых ценных игроков чемпионата Италии, у которых через год заканчивается контракт с их клубами.

Малиновский указал на главных виновников провального сезона Аталанты

В топ-11 попал и хавбек Аталанты Руслан Малиновский. Трансферная стоимость нашего соотечественника оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, Малиновский перешел в Аталанту летом 2019 года из бельгийского Генка за 13,6 млн евро. В сезоне 2021/22 Руслан провел за бергамасков 41 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с итальянцами действует до 30 июня 2023 года.

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