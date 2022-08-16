Начало новой кампании в Серии А подарило несколько коллективных достижений. В частности, впервые за полвека ни один матч первого тура не завершился вничью. Ранее такое случалось в сезонах 1933/34, 1934/35 и 1971/72.

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Тем не менее, главное достижение состоит в победах лидеров. Впервые за всю историю чемпионата Италии топ-8 команд по итогам предыдущего сезона смогли выиграть в первом туре следующего. Отметим, что присоединился к этому рекорду и наш Руслан Малиновский, отличившийся ассистом в матче против Сампдории. Аталанта победила со счётом 2:0.

Также свои поединки выиграли Милан, Интер, Ювентус, Наполи, Рома, Лацио и Фиорентина. Победную компанию лидерам составили Торино и Специя.

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