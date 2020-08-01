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Малиновский помог Доннарумме установить рекорд для голкиперов топ-5 чемпионатов Европы

1 августа 08:00 - Читати українською
Малиновский помог Доннарумме установить рекорд для голкиперов топ-5 чемпионатов Европы
Малиновский не забил пенальти Доннарумме / Getty images

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма в нынешнем сезоне прекрасно проявляет себя во время отбития пенальти.

В текущей кампании Сери А в ворота 21-летнего голкипера Милана назначили 10 пенальти, половину из которых Доннарумма отбил.

Доннарумма провел 200-й матч за Милан – он превзошел достижение Буффона

По этому показателю Джанлуиджи стал лучшим голкипером сезона-2019/20 для четмпионатив европейской топ-пятерки, сообщает Opta. Отмечается, что помог итальянцу установить рекорд и Руслан Малиновский, который не переиграл вратаря в матче 36-го тура.

Кроме украинца, не смогли с 11-метровой отметки перехитрить Доннарумму Федерико Кьеза (Фиорентина), Хума Бабакар (Лечче), Криштиану Роналду (Ювентус) и Гонсало Марони (Сампдория).

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Теги
Италия Милан Милан Руслан Руслан Малиновский Джанлуиджи Джанлуиджи Доннарумма
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