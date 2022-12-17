Малиновский помог Аталанте разгромить Ниццу – бергамаски одержали первую победу после четырех поражений подряд
"Богиня" без проблем одолела середняка чемпионата Франции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Товарищеский матч
Ницца (Франция) – Аталанта (Италия) – 0:3
Голы: Хёйлунд, 18, Сапата, 22, Бога, 90+2
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Накануне Аталанта в рамках подготовки ко второй части сезона одолела Ниццу. Еще до середины первого тайма бергамаски усилиями Хёйлунда и Сапаты забили 2 гола и держали комфортное преимущество почти до последних минут матча. Уже в добавленное время Бога поставил жирную точку, принеся итальянцам первую победу в последних 5 матчах.
Напомним, в предыдущем спарринге Аталанта расписала ничью с Айнтрахтом, но уступила в серии послематчевых пенальти. До этого у команды было три поражения подряд в Серии А.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут – его заменил автор последнего гола в ворота Ниццы.
К слову, первый официальный поединок Аталанта сыграет 4 января в рамках 16-го тура Серии А – в украинском дербе бергамаски встретятся со Специей Виктора Коваленко.
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