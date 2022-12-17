"Богиня" без проблем одолела середняка чемпионата Франции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Ницца (Франция) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Хёйлунд, 18, Сапата, 22, Бога, 90+2

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Накануне Аталанта в рамках подготовки ко второй части сезона одолела Ниццу. Еще до середины первого тайма бергамаски усилиями Хёйлунда и Сапаты забили 2 гола и держали комфортное преимущество почти до последних минут матча. Уже в добавленное время Бога поставил жирную точку, принеся итальянцам первую победу в последних 5 матчах.

Напомним, в предыдущем спарринге Аталанта расписала ничью с Айнтрахтом, но уступила в серии послематчевых пенальти. До этого у команды было три поражения подряд в Серии А.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут – его заменил автор последнего гола в ворота Ниццы.

К слову, первый официальный поединок Аталанта сыграет 4 января в рамках 16-го тура Серии А – в украинском дербе бергамаски встретятся со Специей Виктора Коваленко.

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