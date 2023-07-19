Марсель достиг договоренности с лондонцами по трансферу 34-летнего футболиста. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время должен пройти медосмотр.

Марсель согласовал контракт со звездным форвардом – Челси может отпустить игрока бесплатно

Согласно информации источника, Челси согласился отпустить габонца бесплатно. Обамеянг подпишет контракт с Марселем сроком на три года. Форвард станет третьим новичком провансальцев после Кондогбия и Ренана Лоди.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг присоединился к Челси в 2022 году. За один сезон в составе "синих" он сыграл в 21 матче. В активе нападающего три гола и один ассист.

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