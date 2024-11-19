Дженоа прибегает к серьезным изменениям на тренерском мостике после провальных результатов.

Альберто Джилардино больше не будет возглавлять Дженоа, сообщает журналист Matteo Moretto.

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По информации источника, клуб уже разорвал контракт с итальянским специалистом. Отмечается, что на его место пришел Патрик Виейра.

Недавно Виейра прекратил работать с французским клубом Страсбур. Специалист получил мировую славу как игрок лондонского Арсенала и сборной Франции.

Заметим, что Дженоа выдал провальный старт сезона – 10 очков после 12 туров и семнадцатое место в турнирной таблице Серии А.

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