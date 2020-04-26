Малиновский получит серьезного конкурента – Аталанта вернет своего воспитанника из Милана

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский может получить нового конкурента в борьбе за место в составе бергамасков.

Полузащитник Милана Джакомо Бонавентура летом снова может стать игроком Аталанты, сообщает Gazzetta dello Sport. Контракт 30-летнего итальянца с "россонери" истекает уже через два месяца и не будет продлен, поэтому футболист достанется новой команде совершенно бесплатно.

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Также сообщается, что Бонавентура якобы договорился о сотрудничестве с Торино, но попросил "быков" подождать, поскольку его приоритетом является возвращение в Аталанту. Джек начинал карьеру в составе "богини" (130 матчей, 23 гола), откуда перебрался в Милан в 2014 году.

Добавим, если переход таки состоится, то Руслан Малиновский получит еще одного конкурента. Ведь экс-игрок сборной Италии действует преимущественно в центре полузащиты, хотя также может сыграть на левом фланге.

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