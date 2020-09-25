"Дальнейшее улучшение состава будет непростым, потому что мы достигли того потолка, что превышает количество иностранцев. Мы надеемся, что Пиччини вскоре появится в игре. В центре поля у нас больше возможностей, если не будет травм, все будет хорошо.

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Многое будет зависеть от возвращенияа Иличича и адаптации Миранчука. Также пришел Ламмерс, он очень хороший игрок. В этом сезоне мы точно будем играть по три матча в неделю до января, но есть пять замен. Надеюсь, что новые футболисты придут и сразу заиграют.

Малиновский и Пашалич будут больше играть в полузащите, в прошлом году они постоянно играли на более атакующих позициях", – цитирует Гасперини Calciomercato.

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