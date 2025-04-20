Завтра, 21 апреля, Дженоа сыграет матч 33-го тура Серии А против Лацио.

Малиновский получил повреждение на тренировке – наставник Дженоа готовит для украинца новую роль

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский получил повреждение на тренировке – удар пришелся на пластину, которую было установлено после прошлогодней травмы. Именно из-за этого эпизода украинец не смог сыграть в поединке против Вероны (0:0). Наставник Дженоа ответил, сможет ли Руслан принять участие в следующем матче.

"Малиновский не готов к матчу в понедельник. Корне все еще вне игры. Вернулись Бани и Маттурро", – цитирует Виейру TUTTOmercatoWEB.

Добавим, что в этом сезоне хавбек отыграл 10 встреч и сделал 3 результативные передачи за Дженоа.

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