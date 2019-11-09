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Малиновский получил повреждение на тренировке Аталанты

18:09 94 Читати українською
Малиновский получил повреждение на тренировке Аталанты
Руслан Малиновский / фото ФК Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о повреждении Руслана Малиновского на тренировке.

"Малиновскому пришлось прекратить тренировку в четверг, ведь он почувствовал дискомфорт в ягодичной мышце после удара по мячу. У нас проблема, мы теряем много игроков", – цитирует Гасперини Calciomercato.

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Сейчас степень сложности повреждения и сроки восстановления украинца не сообщаются. Добавим, что завтра Аталанта должна встретиться в выездном поединке против Сампдории.

К слову, Малиновский провел в составе Аталанты 13 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом.

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Украинцы за рубежом Аталанта Аталанта Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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