Малиновский получил повреждение на тренировке Аталанты

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о повреждении Руслана Малиновского на тренировке.

"Малиновскому пришлось прекратить тренировку в четверг, ведь он почувствовал дискомфорт в ягодичной мышце после удара по мячу. У нас проблема, мы теряем много игроков", – цитирует Гасперини Calciomercato.

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Сейчас степень сложности повреждения и сроки восстановления украинца не сообщаются. Добавим, что завтра Аталанта должна встретиться в выездном поединке против Сампдории.

К слову, Малиновский провел в составе Аталанты 13 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом.

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