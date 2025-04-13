Главный тренер Дженоа Патрик Виейра рассказал о готовности Руслана Малиновского сыграть в матче 32-го тура Серии А против Вероны.

"Попробую ли я выпустить Руслана Малиновского в центре поля? Возможно. Но пока Руслан получил повреждение на тренировке и пропустит ближайший матч чемпионата.

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В будущем я надеюсь попробовать Малиновского в центре поля, но не в игре с Вероной ", – сказал Виейра на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в марте Малиновский вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил 5,5 месяцев (у него был перелом и вывих сустава правой лодыжки). С тех пор сыграл за генуэзцев в четырех матчах, в которых отдал 2 ассиста.

К слову, Дженоа после 31-го тура идет в турнирной таблице Серии А на 12-й строчке, имея в своем активе 38 очков.

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