Малиновский получил несколько полезных советов от Приймы, который имеет опыт выступлений в Италии

Защитник Василий Прийма хорошо знает, с какими проблемами может столкнуться новичок Аталанты.

"Я мог бы не говорить очевидные вещи вроде "выучить итальянский язык ...?" Но выучить язык – это и есть самое главное. У итальянцев очень много тактики, нужно понимать, куда бежать и что делать, это – самое главное. Когда ты понимаешь партнеров на поле и в раздевалке, когда ты потихоньку учишь язык, тогда и период адаптации проходит быстрее.

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Ты скорее входишь в местный менталитет, в местную культуру – а она сильно отличается от нашей! Но Руслану в Аталанте и Андрею Шахову в Лечче будет легче, потому что они уже пожили в Европе и ощутили на себе все эти трудности с получением места на проживание и другие вопросы, связанные с документами. Признаюсь, меня это немного выбивало из колеи. Хочу пожелать ребятам удачи, терпения и, самое главное, обойтись без травм", – рассказал Прийма в комментарии Footboom.

Напомним, 28-летний защитник в свое время выступал за итальянские Фрозиноне и Торино.

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