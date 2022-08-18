Лидер сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в одном чемпионате с Месси, Неймаром и Мбаппе.

Марсель работает над трансфером Малиновского, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Французский клуб уже сделал официальное предложение Аталанте и начал переговоры с Русланом.

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Украинский хавбек хочет новый вызов, поэтому последние недели сидит на чемоданах. Марсель готов включить в трансфер Дженгиза Ундера, если Аталанту устроит такой вариант.

Марсель в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Франции и вышел в Лигу чемпионов. Летом провансальцы подписали несколько футболистов, среди которых Алексис Санчес.

Отметим, что за три года в команде Гасперини Малиновский сыграл 129 матчей, забил 29 голов и 27 раз ассистировал партнерам. Его контракт с итальянским клубом действует еще год, а бергамаски просят за него 20-22 миллиона евро.

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