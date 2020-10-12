"В клубе сказали: "Если не играешь – нужно возвращаться, готовиться к матчам чемпионата и ЛЧ. На завтра рейсов не было, поэтому решил вылететь сегодня.

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Пожелал удачи команде, надеюсь, ребята покажут содержательную игру и получат очки в матче с Испанией. Будет хорошая поддержка в Киеве", – сказал Малиновский в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, из-за перебора желтых карточек Руслан не сможет принять участие в матче с Испанией, который состоится 13 октября на НСК Олимпийский.

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