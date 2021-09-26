Нападающий Аталанты Руслан Малиновский поделился эмоциями от матча 6-го тура Серии А против Интера.

"Замечательное выступление, ребята, мы никогда не сдаемся. С этой самоотдачей готовимся к следующей игре. Люблю тебя, Роксана", – написал Малиновский в своем Instagram.

Гол Малиновского в видеообзоре феерического матча Интер – Аталанта – 2:2

К слову, Руслан стал одним из героев матча Интер – Аталанта. Сначала украинец пушечным выстрелом открыл счет во встрече, а затем после его удара Толой удачно сыграл на добивании.

Напомним, Интер и Аталанта так и не смогли выявить сильнейшего (2:2). В конце встречи команды имели прекрасные шансы вырвать победу, однако Димарко не реализовал пенальти, а гол Пикколи отменили после просмотра VAR.

Аталанта расписала ничью с Интером в игре с незабитым пенальти и отмененным взятием ворот – Малиновский создал два гола