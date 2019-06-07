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Малиновский похвалил львовских болельщиков перед матчем с Сербией

11:31 28 Читати українською
Малиновский похвалил львовских болельщиков перед матчем с Сербией
Руслан Малиновский / УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 против Сербии.

 

"У сборной Сербии хорошие игроки, однако, считаю, у нас также хороший подбор футболистов. Мы, как команда, стали сильней. Поэтому, все сейчас зависит от нас, от того, как мы сыграем.

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Украина не должна надеяться на то, что Сербия слабее сыграет, а думать о себе. Если сильно сыграем, будет положительный результат.

Отмечу, что во Львове нас всегда очень классно встречают болельщики. Здесь отличная атмосфера, полный стадион и сумасшедшая поддержка. Во Львове - двойная энергия, которую ощущаешь на поле", – сказал Малиновский Футбол NEWS.

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