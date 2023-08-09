Довбика аж 8 часов обследовали перед трансфером в Жирону. Украинец уже получил помощь от Цыганкова по адаптации – Виктор подчеркнул, что нападающему стоит не стесняться и ничего не бояться. А Малиновский, похоже, уходит из Марселя – Руслан оставил неоднозначный твит. Кочергин же забил в ворота Ариса с Кипра, помог одержать победу.

Динамо уже прибыло в Грецию, где сыграет матч квалификации Лиги конференций против Ариса. Представители УЕФА прогнозируют, что поединок будет иметь повышенный уровень опасности – все из-за убийства фаната АЕКа в столкновении с ультрас Динамо Загреб. Кстати, зрители могут получить ценный приз от FAVBET – павербанк. Для этого надо угадать точный счет игры и написать его в комментариях под видео.