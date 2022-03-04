Малиновский: Патриоты живут по всей Украине, но таких как во Львове нет нигде – и неважно, на каком языке ты говоришь
Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский признался, в каком городе чувствовал самую сильную поддержку болельщиков.
"Я считаю, что 99% людей, которые не были во Львове, не знают, что такое Украина. Львов – это лучший город, где поддерживают сборную Украины.
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Патриоты живут по всей Украине, но таких, как во Львове, нет нигде. Я беру этот город из-за того, что он очень важен для Украины. Кто был во Львове, знает, насколько там хорошие люди, и неважно, на каком языке ты говоришь", – сказал Малиновский в программе Денисов Time.
Напомним, Руслан провел за сборную Украины 45 матчей, в которых забил 6 голов.
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