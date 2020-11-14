"Первоочередная задача – остаться в элитном дивизионе, чтобы снова играть с командами высокого уровня. Нужно готовиться в первую очередь к матчу против Германии, поэтому трудно что-то загадывать.

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Все будет зависеть от того матча, нам нужно добиться положительного результата. А положительным результатом может быть как ничья, так и победа. Мы играем на выезде против сильного соперника.

Мы тоже должны показать свою силу и не стесняться играть с ними в футбол, пытаться играть в быстрый, современный, динамичный футбол. С хорошими скоростями, прессингом и отбором мяча. По возможности более хладнокровно действовать в контратаках, при последней передаче", – сказал Малиновский в комментарии Футбол News.

Напомним, поединок против Бундестим состоится уже сегодня, 14 ноября. Начало в 21:45.

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