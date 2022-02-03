"Правда, что в этот период будет много матчей, и нам следует подготовиться как можно лучше. Нужно быть хорошо готовыми физически. Думаю, для нас лучше играть каждые 2-3 дня, чем тренироваться в течение недели. Мы будем выглядеть очень хорошо.

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Лига Европы – не Лига чемпионов, но здесь много сильных команд, и мы хотим быть готовыми. Нам нужно хорошо играть и выглядеть солидно, потому что без результатов мы не сможем ничего добиться", – цитирует Малиновского Calcio Atalanta.

В феврале бергамасков ожидают 4 матча Серии А, поединок Кубка Италии и две встречи с Олимпиакосом в рамках Лиги Европы.

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