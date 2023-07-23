В ночь на 23 июля российские оккупанты массированно обстреляли Одессу. Одна из ракет попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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Фотографии разрушений у себя в твиттере опубликовал и Руслан Малиновский. "Одесса до и после российских паразитов", – написал хавбек сборной Украины в заметке.

Отметим, что россияне в очередной раз обстреляли Одесскую область. Согласно отчету Воздушных сил, противник применил 19 ракет различных типов, а ПВО удалось сбить 9.

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