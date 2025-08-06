Товарищеский матч

Дженоа – Университетская сборная Японии – 1:1

Голы: Малиновский, 24 (пен) – Шинода, 35

Клуб Малиновского усилился форвардом Милана – в прошлом сезоне он играл с другим украинцем

Дженоа продолжает готовиться к старту Серии А. "Грифоны" в очередном товарищеском матче расписали ничью с юными японскими футболистами. Судьба игры решилась в первом тайме.

Сначала Дженоа заработала пенальти. К отметке подошел Руслан Малиновский и хладнокровно отправил мяч в сетку. А пропустили "грифоны" до перерыва. Японцы воспользовались провалом при обороне, Шинода вышел один на один с голкипером, и оформил гол. В итоге ничья 1:1.

Стоит заметить, что Малиновский забивал недавно в товарищеском матче против Монтови.