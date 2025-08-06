Малиновский отметился голом в матче Дженоа – ВИДЕО результативного действия украинца
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский снова отметился результативным действием в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Дженоа – Университетская сборная Японии – 1:1
Голы: Малиновский, 24 (пен) – Шинода, 35
Клуб Малиновского усилился форвардом Милана – в прошлом сезоне он играл с другим украинцем
Дженоа продолжает готовиться к старту Серии А. "Грифоны" в очередном товарищеском матче расписали ничью с юными японскими футболистами. Судьба игры решилась в первом тайме.
Сначала Дженоа заработала пенальти. К отметке подошел Руслан Малиновский и хладнокровно отправил мяч в сетку. А пропустили "грифоны" до перерыва. Японцы воспользовались провалом при обороне, Шинода вышел один на один с голкипером, и оформил гол. В итоге ничья 1:1.
Стоит заметить, что Малиновский забивал недавно в товарищеском матче против Монтови.