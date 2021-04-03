Украинец отличился результативной передачей в матче с Удинезе в конце первой половины, выведя Муриэля один на один с голкипером.

Аталанта – Удинезе: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский не отдыхает

Атаку разогнал Пессина, который прошел по левому флангу и отдал в центр. Далее последовала передача на Малиновского, который заметил свободного Муриэля между двух защитников. Точная передача украинца, и форвард не смог ошибиться, оформив дубль.

Отметим, что Удинезе один гол довольно быстро отыграл, после чего команды ушли на перерыв. В случае победы Аталанта имеет шанс подняться на третью строчку.

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