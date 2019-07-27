Малиновский остался в запасе Аталанты на спарринг со Суонси

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский начнет матч со Суонси на скамейке запасных.
Аталанта на своем официальном сайте опубликовала стартовый состав на матч против представителя Чемпионшипа Суонси. Руслан Малиновский остался в запасе.
Малиновский вместе с Аталантой отправился на предсезонные сборы в Великобританию, где сыграет с клубами АПЛ
Состав Аталанты: Голлини, Толои, Паломино, Масиелло, Кастано, де Роон, Фройлер, Река, Гомес, Иличич, Барроу.
Матч начался в 17:00 по киевскому времени.
Малиновский перешел в Аталанту из бельгийского Генка, с которым выиграл чемпионат Бельнии в предыдущем сезоне.