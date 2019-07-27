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Малиновский остался в запасе Аталанты на спарринг со Суонси

17:18 14 Читати українською
Малиновский остался в запасе Аталанты на спарринг со Суонси
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский начнет матч со Суонси на скамейке запасных.

Аталанта на своем официальном сайте опубликовала стартовый состав на матч против представителя Чемпионшипа Суонси. Руслан Малиновский остался в запасе.

Малиновский вместе с Аталантой отправился на предсезонные сборы в Великобританию, где сыграет с клубами АПЛ

Состав Аталанты: Голлини, Толои, Паломино, Масиелло, Кастано, де Роон, Фройлер, Река, Гомес, Иличич, Барроу.

Матч начался в 17:00 по киевскому времени.

Малиновский перешел в Аталанту из бельгийского Генка, с которым выиграл чемпионат Бельнии в предыдущем сезоне.

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Теги
Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Суонси Суонси Аталанта Аталанта Товарищеские матчи
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