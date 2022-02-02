Украинец в Instagram похвастался усами, подписав фотографию: "Добрый день".

Малиновский забил лучший гол Аталанты за месяц – видео пушки украинца

Малиновский не выходил на поле с 9 января, когда в матче против Уденезе оформил гол+пас. По информации СМИ, хавбек не успел получить зеленый сертификат, поскольку слишком поздно вакцинировался. Следующий поединок Аталанта проведет 6 февраля против Кальяри – вероятно, тогда мы увидим "обновленного" Руслана.

Напомним, всего в текущем сезоне Малиновский наиграл 23 матча, в которых отличился 6 голами и 2 ассистами.

Лучшие ассистенты на сегодняшний день: Мюллеру нет равных, Малиновского подводят партнеры