Малиновский оказался в запасе Аталанты на матч Лиги чемпионов против Динамо Загреб

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский пока не может похвастаться стабильным местом в основе итальянского клуба.

Малиновский остался в запасе итальянского клуба на матч первого тура Лиги чемпионов против загребского Динамо, информирует официальный сайт УЕФА.

Шахтер – Манчестер Сити: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

В текущем сезоне тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини еще ни разу не доверил украинцу место в стартовом составе. В последнем матче Серии А 26-летний полузащитник просидел все 90 минут на скамейке запасных, однако это не помешало его команде одержать волевую победу со счетом 2:1.

Противостояние Динамо З – Аталанта начнется в 22:00 по киевскому времени. Напомним, другими представителями группы С являются донецкий Шахтер и Манчестер Сити, которые сыграют в параллельном матче.

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