toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР U-19 - МАНЧЕСТЕР СИТИ U-19 ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ

Малиновский оказался в запасе Аталанты на матч Лиги чемпионов против Динамо Загреб

21:27 30 Читати українською
Малиновский оказался в запасе Аталанты на матч Лиги чемпионов против Динамо Загреб
Руслан Малиновский / Твиттер Аталанты

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский пока не может похвастаться стабильным местом в основе итальянского клуба.

 

Малиновский остался в запасе итальянского клуба на матч первого тура Лиги чемпионов против загребского Динамо, информирует официальный сайт УЕФА.

Шахтер – Манчестер Сити: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

В текущем сезоне тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини еще ни разу не доверил украинцу место в стартовом составе. В последнем матче Серии А 26-летний полузащитник просидел все 90 минут на скамейке запасных, однако это не помешало его команде одержать волевую победу со счетом 2:1.

Противостояние Динамо З – Аталанта начнется в 22:00 по киевскому времени. Напомним, другими представителями группы С являются донецкий Шахтер и Манчестер Сити, которые сыграют в параллельном матче.

Наші за кордоном. Дебют Селезньова, стабільні Яремчук та Хобленко, п’ята Олійника, жахи Дитятьєва

blog_ava
Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
08:14
761
Теги
Лига чемпионов Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Украинцы за рубежом Динамо Загреб - Аталанта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ПСЖ – Реал: анонс матча Лиги чемпионов
    Ліга чемпіонів — 08:30693 ПСЖ – Реал: анонс матча Лиги чемпионов
2
мин
Шахтер
22:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук