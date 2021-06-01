Хавбек Аталанты Руслан Малиновский оказался одним из лучших в игре один на один.

Украинец занял пятое место рейтинга аналитического ресурса WyScout, который посчитал количество обводок всех игроков Серии А.

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В среднем за матч Малиновский делал 7,87 попытки обыграть соперника, но успешными были только 53%. Полузащитника Аталанты опередил Адам Унас из Кротоне (8,55 попытки, 60% успешности) и дуэт одноклубников – Луис Муриель (8,88 попытки, 50%) и Йосип Иличич (9,81 попытки, 61%). Форвард Сассуоло Жереми Бога возглавил рейтинг благодаря количеству (9,94), но качество откровенно "хромает" (всего 45% успешности обыгрышей). А вот Криштиану Роналду не смог попасть даже в топ-10.

Добавим, что Малиновский с 11 результативными передачами стал лучшим ассистентом прошлого розыгрыша Серии А.

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