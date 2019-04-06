Малиновский оформил дубль за Генк в матче против Гента Яремчука и Безуса

Полузащитник Генка Руслан Малиновский еще в первом тайме забил дважды в ворота Гента в матче первенства Бельгии.

Хавбек Генка и сборной Украины Руслан Малиновский стал героем первого тайма поединка 3-го тура плей-офф чемпионата Бельгии против Гента. В активе украинца 2 забитых мяча, а Генк ушел на перерыв, выигрывая 2:0.

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К слову, в составе Гента в основе вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук, а Роман Безус начал матч в запасе. Игорь Пластун не попал даже в заявку.

На 43-й минуте хавбек сборной Украины реализовал пенальти, который сам же и заработал. После удара Руслана мяч попал в руку защитника.

А уже через 2 минуты Малиновский красивым ударом с линии штрафной поразил дальний угол ворот. Это уже 11-й гол украинца в текущем чемпионате.