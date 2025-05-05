Главный тренер Дженоа Патрик Виейра определился со списком игроков, которые смогут сыграть в сегодняшнем матче Серии А против Милана.

Ранее Виейра уже сообщал, что Малиновский вместе с Экубаном и Жаном Онана не имеют шансов сыграть против Милана. Пресс-служба Дженоа подтвердила это, обнародовав заявку команды на сегодняшнюю игру.

Забарный может заменить легенду в топ-клубе – полуфиналист Лиги чемпионов не теряет надежды подписать украинца

Ранее сообщалось, что Руслан получил повреждение на тренировке – удар пришелся на пластину, которую было установлено после прошлогодней травмы. Таким образом, украинец пропустит уже четвертый матч подряд из-за повреждения.

Напомним, что Малиновский из-за тяжелой травмы сыграл в этом сезоне в составе Дженоа лишь в 10 матчах, в которых успел отметиться 3 результативными передачами.

Наполи благодаря Мактоминаю ушел в отрыв на вершине Серии А, Ретеги побил рекорд Индзаги, Коваленко проиграл "фиалкам"