Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский может вернуться к привычному образу жизни.

Руслан Малиновский наконец одолел коронавирус и встретился с ближайшими после более двух недель изоляции.

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Роксана, жена 27-летнего хавбека Аталанты, опубликовала в своем Instagram фото Руслана за обеденным столом. "Дома", – радостно написала она, добавив красивое емодзи.

Напомним, Малиновский сдал положительный тест на COVID-19 перед поединком Лиги наций со Швейцарией, который все же не состоялся. К слову, в текущем сезоне Руслан провел лишь 9 матчей в футболке клуба из Бергамо и отметился двумя ассистами. Уже в воскресенье, 6 декабря, его Аталанта будет играть с Удинезе в Серии А.

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