"Мне по душе тот футбол, который приносит победы. Хорошо, что сборная Украины имеет определенную вариативность. Мы можем сыграть 4-3-3 или 3-5-2. Мы и на Евро-2020 меняли тактику, перестроились, когда возникли проблемы с фланговыми игроками атаки.

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В футболе бывает так, что ты начинаешь матч по одной формации, а заканчиваешь по другой. Это большой плюс. Иногда можно сыграть по результату, отказаться от высокого прессинга, сесть чуть пониже, закрыть середину. Думаю, что наши тренеры все проанализируют и примут правильное решение", – цитирует Малиновского Команда1.

Напомним, следующий матч сборная Украины проведет 24 марта против команды Шотландии в рамках полуфинала плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар с более сильным в паре Уэльс – Австрия.

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