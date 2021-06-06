"Насчет формы – чувствую себя хорошо. Главная задача этих сборов и матчей – мы хотим выиграть эти игры и показать хороший результат. Но самое главное – через эти игры и тренировочный процесс подойти в лучших кондициях к первой игре с Нидерландами. В концовке предыдущего матча (с Северной Ирландией – прим. "Футбол 24") я немного устал. Но это не значит, что я чувствую себя плохо физически и во всех других компонентах, поэтому это не проблема.

Украина – Кипр: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко – о состоянии игроков, экспериментах и подготовке к Евро

Психологическое состояние Зинченко после поражения в финале Лиги чемпионов? У него было несколько неприятных дней, много мыслей в голове. Но видно, что в сборную он приехал с хорошим настроением, тренируется, работает. Так же, как все, готовится к завтрашней игре.

Понимание с итальянскими помощниками Шевченко? Интервью – это хорошо, но я не люблю повышенное внимание к себе, не люблю много разговаривать. Второй момент – всех помощников я понимаю, могу с ними общаться на итальянском языке. Но ребятам подсказывать – это уже Андрей Николаевич. Они с ним общаются. И если какие-то моменты недопонимания, кому надо подсказать – это уже к тренеру", – поделился Малиновский на пресс-конференции.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи в 19:00. Он станет финальным спаррингом для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.

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