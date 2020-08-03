Малиновский оценил свой дебютный сезон в Серии А

"Сезон закончили на хорошей ноте. В Аталанте никто не ожидал такого результата. Мистер говорил перед началом чемпионата, что будет сложно повторить этот успех, потому что есть много клубов, у которых бюджет и возможности гораздо выше, чем у Аталанты. Но мы выполнили задачу, попали в Лигу чемпионов.

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Считаю, что для первого сезона в Италии я показал себя весьма неплохо. В Италии очень сложно футболисту прийти, и сразу же показывать результат, сразу же переносить понимание игры. Нужно учить язык и выполнять тренерские требования, хорошо усваивать информацию и учиться каждый день.

Можно записать этот сезон в актив, но есть куда расти. Надеюсь, что следующий сезон будет намного сильнее. Конечно, здесь жизнь совсем другая по сравнению с Бельгией, более открытая. Менталитет ближе к украинскому. Семья довольна здесь, все счастливы. продолжаем работать", – отметил Малиновский в комментарии Футбол News.

К слову, украинец провел в составе Аталанты 43 матча в сезоне 2019/20, записав в свой актив 9 голов и 7 ассистов.

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