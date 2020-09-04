"У нас было два варианта: либо соперник будет встречать нас в середине поля, либо высоко прессинговать. Мы были готовы и к этому, и к этому. Но было трудно. Когда соперник цеплялся за мяч – было много свободных зон. Нам есть над чем работать.

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Главное, что мы добились победы. Я был в отпуске 11 дней после тяжелого сезона, немного сводило ноги. Было видно, что все отрабатывали друг за друга.

Хочу поздравить наших дебютантов. Они доказали, что их не зря вызвали в сборную. Считаю, что нам нужно было отрезать игроков соперника. Они прессинговали. Чуть-чуть было недопонимание. Все-таки год не виделись. Зинченко здорово забил, но нам нужно быть более хладнокровными в завершающей фазе. Нужно было забивать третий гол и заканчивать игру", – сказал Малиновский в комментарии телеканалу "Футбол".

Напомним, подопечные Шевченко сумели вырвать победу у сборной Швейцарии (2:1) и возглавили турнирную таблицу своей группы.

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