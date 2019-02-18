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Малиновский обвинил газон в поражении от Брюгге: "Это не поле, а пляж"

09:17 90 Читати українською
Малиновский обвинил газон в поражении от Брюгге: "Это не поле, а пляж"
Руслан Малиновский / Фото: соцсети

Хавбек Генка Руслан Малиновский прокомментировал поражение от прямого конкурента на чемпионство Брюгге.

"Это не поле, а пляж. Это абсолютный позор, что на нем нужно играть.

Малиновский отдал ассист, но Генк проиграл Брюгге – прямому конкуренту в борьбе за чемпионство

Это невозможно, я действительно не думал, что клуб мог бы играть в футбол лучше, потому что здесь не было возможности в него играть", – цитирует украинца портал Het Laatste Nieuws.

Генк после 26 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отрыв от Брюгге составляет 8 очков.

В текущем сезоне Малиновский провел 37 матчей в составе бельгийского клуба, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

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Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Брюгге Брюгге Бельгия
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