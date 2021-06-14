"Мы не провели великолепный матч, играли слишком низко, но при счете 2:2 у нас была возможность сыграть вничью. Это футбол. После 0:2 мы были более агрессивными. Финальный результат неутешительный.

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Когда отбираем мяч, мы не продвигаемся вперед. Также у нас есть неточности в ударах и передачах в последних 20 метрах поля. Трудно еще что-то добавить", – сказал Малиновский в эфире Sky Sport.

Напомним, вчера в Амстердаме сборная Украины начала свой путь на континентальном первенстве. Команда Андрея Шевченко в ярком матче уступила Нидерландам. Хозяева Йохан Кройф Арены владели преимуществом в два мяча, но "сине-желтые" сумели отыграться. Однако в конце игры Дюмфрис забил победный гол для "Оранье".

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