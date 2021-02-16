Хабек сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский считает, что пока не продемонстрировал весь свой потенциал в итальянском клубе.

"Прошлый год получился очень интересным: мы вышли на Евро, я сыграл в ЛЧ, Лигу наций тоже можно занести в актив. Прошлый сезон в Аталанте получился довольно неплохим, но в этом все немного сложнее идет через определенные обстоятельства. Итальянский чемпионат не так прост. Неплохо провел прошлый год, но в концовке мог сыграть лучше.

Малиновский стал лучшим украинским легионером 2020 года

В этом году, считаю, могу еще больше добавить. Жду матчи сборных, ожидаю от них очень много. Если мы сыграем в свой лучший футбол, то сможем создать сюрприз для сборной Франции, от которой ранее потерпели досадное поражение", – цитирует Малиновского сайт УАФ.

В нынешнем сезоне Серии А Руслан провел 20 матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами.

Рольова модель для Маліновського і Коваленка, або Шлях зразкового хлопця від списаного в Мілані до лідера Аталанти