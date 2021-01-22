Руслан Малиновский уже длительное время играет с травмой, которая требует хирургического вмешательства, сообщил Виктор Вацко в программе "Включай подогрев".

Малиновский спрогнозировал, какой будет сборная Украины в 2021 году

Украинский хавбек не сдается и продолжает играть также по просьбе Аталанты. О других деталях состояния полузащитника бергамасков комментатор не рассказал. Напомним, Руслан является одним из лидеров сборной Украины, которая в июне должна соревноваться в финальной части Евро-2020.

В нынешнем сезоне Серии А Малиновский сыграл в 16 матчах, в которых отметился голом и тремя ассистами.

"Інволюція Маліновського до невпізнаваності". Італійська преса вбиває українця оцінками і шокована дивною п'ятою