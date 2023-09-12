Руслан Малиновский все же имел свою роль в сентябрьском сборе национальной команды.

Хавбек Дженоа посетил земляков, готовящихся в Милане к матчу отбора Евро-2024 против Италии.

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Расстояние от Генуи до Милана составляет менее 150 километров, поэтому Малиновскому было не так сложно добраться до лагеря сборной Украины. Представитель "грифонов" неожиданно не получил вызова от Сергея Реброва, однако пытается хотя бы морально поддержать партнеров. Руслан положительно оценил выступление "сине-желтых" в предыдущем матче против Англии (1:1).

Напомним, игра Италия – Украина состоится сегодня, 12 сентября. Стартовый свисток арбитра раздастся в 21:45 по киевскому времени. В предыдущих 4 поединках отбора "сине-желтые" набрали 7 очков и занимают второе место группы С. Италия имеет 4 балла в 3 сыгранных матчах. Лидирует сборная Англии – 13 пунктов в 5 турах квалификации на Евро-2024.

Италия – Украина: анонс матча отбора Евро-2024