Малиновский не выйдет в старте Аталанты в первом туре Серии А, Шахов имеет хорошие шансы сыграть против Интера, – GdS

Украинские легионеры Руслан Малиновский и Евгений Шахов готовятся к официальным дебютам за новые клубы в первом туре Серии А.

Ведущее итальянское издание La Gazzetta dello Sport спрогнозировало составы команд на первый тур Серии А, который состоится в этот уик-энд.

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Руслана Малиновского, по мнению журналистов, не будет в старте Аталанты на игру со СПАЛом (25 августа). Украинец имел шанс попасть в основу из-за дисквалификации Иличича, однако главный тренер, скорее всего, сделает выбор в пользу другого новичка Муриеля. Более того, альтернативой для него рассматривается Пашалич, а не Малиновский.

А вот у Евгения Шахова перспективы лучше. На матч против Интера (26 августа) Gazzetta ставит его в стартовую одиннадцатку Лечче – на позицию треквартисты. Издание считает, что украинский хавбек имеет более высокие шансы появиться на поле с первых минут, чем его партнер Манкосу – соотношение 55% на 45%.

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