"Нам нужно извлечь урок из этой игры. У них был один шанс, и они им воспользовались. Не думаю, что восстановление после тяжелой игры во Франции было проблемой. Мы часто играем через два-три дня в своих клубах, так что ничего страшного.

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Конечно, мы разочарованы. Ошибку, которую мы сделали, нужно исключить и не повторять в последующих играх. Но у нас долгий отборочный турнир, думаю, мы способны попасть на чемпионат мира", – поделился Малиновский в комментарии пресс-службе УЕФА.

Отметим, что сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за роковой ошибки Миколенко – защитник на последних минутах привез пенальти в свои ворота. После этой ничьей Украина расположилась на третьей строчке в группе D, имея в активе 2 пункта. Столько же имеет и Финляндия, а лидирует Франция с 4 очками.

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