Полузащитник сборной Украины не поможет бергамаскам в Дании в поединке против местного Митьюлланда.

Джан Пьеро Гасперини взял 22 футболистов на поединок против датского Митьюлланда. Руслана Малиновского среди них нет – хавбек сборной Украины получил повреждение, информирует официальный Twitter Аталанты.

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Ранее 27-летний Малиновский занимался по индивидуальной программе, но не успел полностью восстановиться. В текущем сезоне в активе украинца 1 ассист в 4-х матчах чемпионата.

Матч Митьюлланд – Аталанта стартует 21 октября в 22:00. В параллельном поединке группы D встретятся Аякс и Ливерпуль.

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