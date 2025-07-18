Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский получил ушиб во время сегодняшней тренировки, сообщает Il Secolo XIX.

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Украинский футболист вынужден был досрочно покинуть занятие и уйти в раздевалку. Других подробностей о его состоянии пока нет.

Напомним, что прошлый сезон Малиновский почти полностью пропустил из-за травмы. За это время он успел сыграть 10 матчей во всех турнирах и сделать 3 голевые передачи.

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