Малиновский не смог завершить тренировку с Дженоа – известна причина
18 июля 21:25 - Читати українською
Физическое состояние Руслана Малиновского снова вызывает беспокойство.
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский получил ушиб во время сегодняшней тренировки, сообщает Il Secolo XIX.
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Украинский футболист вынужден был досрочно покинуть занятие и уйти в раздевалку. Других подробностей о его состоянии пока нет.
Напомним, что прошлый сезон Малиновский почти полностью пропустил из-за травмы. За это время он успел сыграть 10 матчей во всех турнирах и сделать 3 голевые передачи.
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