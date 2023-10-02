"Я была очень удивлена. Они сделали ему такой же контракт, как у него был в Марселе. То есть для Дженоа как для клуба это важно. Если они берут игрока и готовы на эти условия – для нас это очень много значит. Потому что они даже не думали долго, они понимали, что нужно решать, да или нет.

Предголевой пас Малиновского в видеосмотре матча Удинезе – Дженоа – 2:2

И они были очень конкретны. Не было долгого периода, чтобы и мы, и они ждали. Все было очень четко и понятно. Нам очень понравилось, как они поступили в этой ситуации. Все было нормально, быстро", – заявила Роксана Малиновская в интервью Анне Ребровой.

Напомним, аренда хавбека у Дженоа рассчитана до конца сезона. Малиновский отыграл за Дженоа 5 матчей, результативными действиями не отмечался.

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