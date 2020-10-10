Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский получил желтую карточку в поединке против национальной команды Германии.

Украина – Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций – доминирование Динамо и сюрприз от Шевченко

Из-за перебора "горчичников" игрок Аталанты не сможет сыграть во встрече с испанцами, которая запланирована на 13 октября, начало в 21:45. В первом матче "Фурия Роха" в родных стенах уничтожила украинцев (4:0).

Напомним, в группе Лиги наций подопечные Шевченко соревнуются с Германией, Швейцарией и Испанией.

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