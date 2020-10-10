Малиновский не поможет сборной Украины в матче против Испании
22:50 - Читати українською
Андрей Шевченко потерял ключевого игрока на следующий матч Лиги наций.
Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский получил желтую карточку в поединке против национальной команды Германии.
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Из-за перебора "горчичников" игрок Аталанты не сможет сыграть во встрече с испанцами, которая запланирована на 13 октября, начало в 21:45. В первом матче "Фурия Роха" в родных стенах уничтожила украинцев (4:0).
Напомним, в группе Лиги наций подопечные Шевченко соревнуются с Германией, Швейцарией и Испанией.
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