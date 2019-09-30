Малиновский: Не чувствую себя звездой в Аталанте

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал об адаптации в итальянском клубе.

"Такого чувства, как звезда, нет. Я перешел в новый клуб, мне есть что доказывать. Еще предстоит много работы.

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Я не видел развития в других клубах, которые меня хотели. Основанный на физических данных футбол, длинные передачи, фланги... А хотелось перейти в команду, которая играет в хороший футбол, в которой ты будешь прогрессировать.

Ты никогда не знаешь, сколько будет длиться тренировка у Джан Пьеро Гасперини, не знаешь, что мы будем делать во время нее. Когда занятие заканчивается, ты чувствуешь, что уже все: ты максимально устал и ничего больше не можешь сделать. Но после этого всегда следует еще какая-то беговая работа, спринты, рывки, и ты уже делаешь эту работу, переступая через себя.

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Экс-защитник Ливерпуля Мартин Шкртел говорил, что нигде столько не работал, не тренировался и не бегал. В Аталанте защитники должны не только сзади играть, но и подключаться к атакам, потому что такая специфическая схема. В его возрасте он посчитал, что это неприемлемо для него, поэтому стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

Многие футболисты в Италии начинают играть только через год после своего перехода. Они адаптируются, учат язык, приходит какое-то понимание игры команды. Я провожу много тактических занятий с помощниками главного тренера. Они рассказывают о требованиях к той или иной позиции. Стараюсь максимально впитывать информацию.

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Андрей Шевченко говорил, что будет хорошо, если я прибавлю в игре в атаке, на позициях повыше. Дал мне небольшое тренерское наставление.

Что касается сборной, стараюсь быть максимально полезным ей. В каждом матче стараюсь выкладываться по максимуму", – сказал Малиновский программе Профутбол.