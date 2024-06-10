Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский указал на футболиста, который легко отработает на поле основное и дополнительное время.

"Самый выносливый в сборной Цыганков. Он может отбегать 120 минут.

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Если провести тест "йо-йо", то в первой тройке будут Николай Шапаренко и Виктор Цыганков", – сказал Малиновский в комментарии пресс-службе УАФ.

К слову, "Йо-йо" – челночный бег на 20-метровое расстояние между двумя фишками туда и обратно. Каждый раз промежуток между звуковыми сигналами сокращается, а тот, кто не успевает или уже не может продолжить работу, сходит с дистанции.

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